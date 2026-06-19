俳優の伊藤万理華、井之脇海、上田誠監督（ヨーロッパ企画）が19日、都内で行われた映画『君は映画』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】身長差がカワイイ！笑い合う伊藤万理華＆井之脇海本作は、下北沢の実在の映画館を舞台に、“自分たちの出来事が映画としてスクリーンに映し出される”という奇妙な構造を軸に展開する“下北沢ギミックコメディ”。劇作家のマドカとバンドマンのカズマ、それぞれの人生が“