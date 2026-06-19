「ルーキーシリーズ第１４戦」（２０日開幕、まるがめ）初日１２Ｒドリームの１号艇で登場する西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝が、通算Ｖ３へ並々ならぬ闘志を燃やした。今年早くもＧ１で３優出をマークする香川の新エース候補。前検では「優勝します」と断言し「地元やし、今節に限ってはそうしようかなと」と、内容を度外視して頂点だけを狙う考えを示した。今後はＳＧのオーシャンカップやメモリアルも控えてお