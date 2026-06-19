宇野勝氏に託した得点機ーー。現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日選手時代の同僚だったうーやんこと宇野勝氏の勝負強さに好機を託したシーンを振り返った。中日移籍3年目、1989年6月11日の広島戦（浜松）7回無死一、二塁で初球を三塁前に転がした。「うーやんに、オレは送るから必ず点を取れよって言っ