「川口市営第５回１節」（１９日、川口）松本康（４６）＝伊勢崎・３２期＝が連日鋭い攻めを見せている。乾きかけの斑走路だった初日５Ｒは４０線８枠から大外一気を決めて勝利。２０線８枠だった準決９Ｒは早々と５番手につけての追い上げで２着に食い込んだ。「（準決は）キャブだけやった。Ｓが良かったし、たまたまうまくいった。エンジンがいいと思う。マフラーがいいのかも」と感触は上々だ。２４年７月伊勢崎以来の優