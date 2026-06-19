横須賀南警察署（資料写真）横須賀市西浦賀の住宅で１６日、高齢女性の遺体を遺棄したとして男（７０）が逮捕された事件で、横須賀南署は１９日、女性の死因が病死疑いであると発表した。署によると、遺体には外傷は認められなかった。男の母親と連絡が取れておらず、署は女性の遺体の身元を調べている。