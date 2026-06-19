県が鹿児島港本港区に計画している新総合体育館＝スポーツ・コンベンションセンターの具体的な建設費が、再来年7月に示されることになりました。 県は2032年度末の供用開始を目指し、鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地にスポーツ・コンベンションセンターの整備を計画しています。 県の推計では維持管理費を含む全体の事業費は488億円、このうち建設費は406億円とされていて、費用を抑える