停滞する梅雨前線の影響で県内は19日も大雨となったところがありました。1時間に80ミリ超える猛烈な雨も観測し、土砂崩れや交通への影響が続いています。 （記者）「正午を過ぎてから一気に雨が強くなってきた。突然の大雨に慌てて傘をさす人の姿も見られる」 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では19日未明から大雨となり ▼霧島市で1時間に87ミリの猛烈な雨 ▼屋久島でも74ミリの非常に激しい雨 ▼鹿児島市でも42ミリの