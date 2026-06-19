今年2月のミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得し、4月に引退を表明したフィギュアスケートの「りくりゅう」ペア。2人を支えてきた東京の企業の代表が、鹿児島市で講演し、裏話を語りました。 ミラノ・コルティナオリンピックで日本ペア史上初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと、三浦璃来さんと木原龍一さん。 建築や介護事業などを手がける東京の「木下グループ」代表の木下直哉さんは、20年前か