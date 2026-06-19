あさって21日日曜日は、父の日です。どんなプレゼントをしようか考えている方もいらっしゃるかもしれません。今年はどんなプレゼントが人気なのか？取材してきました。 Q.どんなお父さん？ （高校2年）「すごく頼りになるけど子どもっぽい。肩たたきとかお父さんが好きなアイスを買ってあげたい」 （20代）「仕事が好きでずっと仕事している、よく仕事してすごいと思う」 （小学6年）「ギターが上手。ライブで一緒