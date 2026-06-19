2026年5月に発売された『アイテム 歴史 スタイル 専門用語 デザイン すべてがイラストでわかる ファッション事典』の著者、文化学園大学 高村是州教授への特別インタビュー。今回は、秋冬ファッションの主役である「コート」の選び方について実践的なアドバイスを伺いました。季節はすこし先ですが、おしゃれを楽しむヒントをお届けします。 迷ったらこれ！ 揃えておくべき「基本のコート５着」 ―