前日のドル高を踏襲した水準に落ち着く、ＮＹ市場休場を控えて＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、前日のドル高を踏襲した水準で揉み合っている。ドル円は東京早朝の161.40付近から東京午前に161円割れ水準まで下押しされる場面があったが、その後は161.40台まで再び上昇。片山財務相の強い円安けん制に円高反応がみられたものの、本日予定されていた米国とイランのスイスでの協議が中止されたことで原油高とともに有事ドル