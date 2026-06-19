大塚製薬は、7月22日に開幕する全国高等学校総合体育大会（インターハイ）に向けた応援企画「インハイエールプロジェクト」を今年も始動して、全国の高校生アスリートによる“決意”を集めた47種類の都道府県別ポスターを公開しました。ポスターは全国のポカリスエット販売店舗や競技会場などで順次掲出されます。このプロジェクトは、インターハイのナショナルスポンサーを務める大塚製薬が2024年から展開している取り組みで、選