ＮＨＫ大阪放送局で１９日放送された地域情報番組「かんさい熱視線」（金曜・後７時３０分）で、５月２４日のオークスでジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗し、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１制覇を達成した今村聖奈騎手のインタビュー映像が放映された。番組は、ＪＲＡが公開し４００万回以上再生されるなど話題となった今村騎手のジョッキーカメラをもとに、レースを振り返る形。１コーナー