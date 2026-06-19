多くの買い物客が熱心に品定め。ここは食料品を扱う埼玉・入間市のアウトレットショップです。新潟県産のブランド米が3000円台。2リットル入りの天然水が59円と、何から何まで超特価。中でも目玉コーナーとなっているのが、全品7割引き以上というアウトレット冷食コーナー。カニクリームコロッケを手にした買い物客は「（Q.なぜ買った？）簡単でしょ、こんなの自分で一から作ったらお金もかかるし時間もかかる」と話しました。物価