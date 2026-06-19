現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日選手時代の同僚で、監督時代は打撃コーチを務めた宇野勝氏を「野球に対して真面目だった。真剣に野球を考えている男。コーチとして最適な男なんだろうと思う」と招へいした理由を明かした。中日にトレードで移籍した1987年から宇野氏と三遊間を組んだ落合氏は「うまい