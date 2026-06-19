下着ブランドのモデルオーディションと偽り、女性の下着姿を撮影した疑いで逮捕された男性が不起訴になりました。38歳の男性は、2025年、東京・新宿区の貸しスタジオで下着ブランドのモデルオーディションと偽って、20代の女性2人の下着姿を撮影した疑いで2026年2月、逮捕されました。東京地検はこの男性について、6月19日付けで不起訴処分としました。理由については、「犯行後の状況も含めた関係証拠の内容を踏まえて不起訴処分