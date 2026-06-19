◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(19日、神宮球場)ヤクルトの内山壮真選手が、6回の守備から途中交代しました。この日「1番・セカンド」でスタメン出場した内山選手。4回には広島の先発・ターノック投手からタイムリーを放ちます。さらに5点リードで迎えた5回には、守備で驚きのプレー。2アウトで打席に迎えた広島・大盛穂選手に、二遊間方向へ高いバウンドとなる打球を放たれるも、ダイビングキャッチで後逸を許しません。すぐ