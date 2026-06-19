トルコで目撃された爆発の瞬間。トラックの荷台で、作業員2人がタイヤに空気を入れていたその時でした。突然、タイヤが爆発。その瞬間トラックは大きく揺れ、1人が荷台から倒れ込みます。一方、タイヤに座っていたもう1人の作業員は爆発と同時に画面の外に消えました。その直後、トラックの前に人影が。爆発でトラックの前まで数メートル吹き飛ばされたとみられます。現地のメディアは、作業員2人が病院に運ばれたが命に別条ないと