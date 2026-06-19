◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2026年6月19日ZOZOマリン）楽天・佐藤直樹外野手（27）のある“行動”がネットでも注目された。4―4の5回先頭の打席で、佐藤は一塁側へセーフティーバントを試みた。この打球はアウトになったが、一塁まで全力疾走した佐藤は、一塁ベースを踏んでから三塁ベンチに戻るまで腕を振ってスピードを緩めずに走り続けた。守備では3回に小川の右前に落ちそうな打球をスライディングで好捕した。