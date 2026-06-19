テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１９日に放送され、タレント・長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。この日は、製造工程のＶＴＲを見て、何を作っているかを考える人気企画「工場クイズ」を進行した。一茂は「俺、これ本当に当たったことない…。この間びっくりしたんだよね…」と新聞のテレビ番組表を見て驚いたことを述懐。「ラテ欄を見たんだよ。番組（ザワつく−）の。そした