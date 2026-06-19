19日、東京・北区の小学校で発生した火災についてお伝えします。当時の緊迫した状況が徐々に分かってきました。ここからは元東京消防庁の警防部長・佐藤康雄さんと解説していきます。今回、火事があったのは東京・北区の滝野川第三小学校です。警視庁によりますと児童の数は341人です。教員は25人ほどで、校舎は4階建てで校舎の4階の音楽室の隣にある準備室から今回、出火したとみられています。佐藤さんによりますと今回、あっと