皆さん、忘れてはいないでしょうか？こんどの日曜日、6月21日は“父の日”です。母の日に比べると忘れられがちな「父の日」ですが、みなさんはどのように感謝を伝えているのか。街の声を聞きました。【日髙キャスター】「父の日。街のみなさんはどんな風に過ごすのか調査します！」【まちの人】「ビールをあげてますね。毎日飲んでいるので。手配済みです、もう渡すだけ」 まちの人に聞いてみると 【まち