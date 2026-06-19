Aiロボティクスが展開するストレートヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」は、2026年6月20日・21日の2日間、ルミネ有楽町 ルミネパサージュでサンプリングイベントを開催します。髪質に合わせた2種類を試せる「Straine」は、毛髪構造を深く研究することで導き出した"ストレート処方"に特化したヘアケアブランド。普通〜太い髪向けの「BASIC」と細い髪向けの「SOFT」が展開されています。「BASIC」は、硬さや広がりが気になり