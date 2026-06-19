◆■2年ぶりとなる代表復帰 6月19日、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）が「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」へ向けた第2次強化合宿を公開し、直前に追加招集された比江島慎（宇都宮ブレックス）がメディアの取材に対応した。 参加選手の中で最年長となる35歳の比江島が代表活動に参加するのは1年7カ月ぶりのこと。2024年11月のアジアカップ予選