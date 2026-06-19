急速に進化するAIに対し、これからどう向き合っていくかを考えるシンポジウムが、きのう（18日）、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】慶應義塾大学・宮田裕章教授「AIは過去の事例に答えがないと "間違いを増幅" してしまう」岡山大学で講演会 （慶應義塾大学宮田裕章教授）「（AIは）正解をすぐに出していけるわけなんですね。これがいろいろなマナーを作っていく。答えはすぐ出ますということなんですけど。過