King & Princeの新番組『King & Princeがまちあわせ in LA』が、6月17日よりディズニープラスで独占配信されている。同番組では、永瀬廉と髙橋海人が思い出の地・ロサンゼルスで“ニコイチ旅”をする模様が描かれている――と言いたいところだが、そうはいかない。Episode1から、二人はまさかの離ればなれに。数々のミッションをこなしながら、絆だけを頼りに“まちあわせ”を目指すという新感覚