「いま何時ですか？→What time is it now?」教科書でも習ったし、そのまま使っているという人も多いのではないでしょうか。ただ、「これで正しいはず」と思って使った英語が、ネイティブスピーカーにとっては、不自然だったり、ふだん使わない表現だったりすることがよくあります。英語講師のキャサリン・A・クラフトさんの著書『教科書どおりなのにネイティブが言わないヘンな英語表現』（青春出版社刊）から、ネイティブがけっ