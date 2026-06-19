【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hedigan’sが9月3日に大阪・UMEDA CLUB QUATTRO、9月10日に東京・LIQUIDROOMで開催する自主企画2マンライブ『AWAI vol.3』のゲストアーティストが発表された。 ■大阪公演はNOT WONK、東京公演にはTexas 3000が出演 大阪公演はNOT WONK、東京公演にはTexas 3000が出演する。 なお現在、オフィシャルチケット二次先行（抽選）が実施中。 ■ライブ情報 『Hedigan’s “AWA