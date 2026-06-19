【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが、9月16日にグループ初となるミニアルバムをリリースすることが決定した。 ■シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」以来、約7ヵ月ぶりのCDリリース 6月19日にLINE CUBE SHIBUYAにて開催された『み！るきーず感謝祭2026 ～爆裂ホームパーティー～』のステージ上で、M!LKが1stミニアルバムのリリースを