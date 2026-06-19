【その他の画像・動画等を元記事で観る】 超特急の楽曲「ガチ夢中！」に登場する爆速フォーメーション移動「アロハの大移動」が、公式フリー素材として配布されることが発表された。 ■超特急アロハをどこでもを大移動させることが可能 超特急による全力応援ソング「ガチ夢中！」。超特急のYouTube公式チャンネル「超チューバ―」で公開されているダンスプラクティス動画では、kazuki（s**t ki