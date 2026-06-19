6月19日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― コーセル [東証Ｐ]決算月【5月】6/19発表（場中） 毎年5月20日時点で300株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、北陸エリアの特産品などを掲載したカタログ商品5000円相当（保有株数1000株以上で1万円相当）を贈呈する。な