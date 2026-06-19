2026年6月17日、中国メディア・紅星新聞は、湖南省でエレベーター故障により閉じ込められた女性が、救助時に資格のない警備員が扉を開けたことで転落死したと報じた。記事によると、10日に湖南省永州市祁陽市の集合住宅「橄欖佳苑」でエレベーターが停止する故障が発生し、閉じ込められた黄（ホアン）さん（49）が、脱出を図る際に約20メートル下に転落し、死亡する事故が起きた。亡くなった黄さんの娘である呉（ウー）さんの証言