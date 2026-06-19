既視感満点、ドーハの悲劇当時のモデルを復刻サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦っている日本代表が着ている“レトロ”ウェアに、ファンの視線が集まっている。「30年前ぐらいに流行ったデザイン」「レトロ感ありますよね」「選手が着ると魔法かかる」とコメントが寄せられた。今大会、日本代表の控え選手やアップ時に着用しているアディダス製のジャージの、どこかレトロなデザインがファンの注目を集めている。青を