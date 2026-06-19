イタリアのフィレンツェでチームメートだった国際バレーボール連盟（FIVB）は日本時間17日、公式インスタグラムを更新。7月7日の「世界バレーボールデー」に向け、選手のキャリアを形成した友情にスポットライトを当てた。ドイツ代表のリナ・アルスマイヤーが挙げたのは、日本代表の主将・石川真佑との関係。イタリア・セリエAのフィレンツェで同僚だった時の交流や、尊敬する一面などを熱弁している。石川とアルスマイヤーは