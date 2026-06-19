【WWE】SMACK DOWN（6月12日・日本時間14日／ロードアイランド・プロビデンス）【映像】美女レスラー、パートナーへ“猪木イズム”の闘魂ビンタ日本人女子レスラーと敏腕美人マネージャーのパートナーシップが最悪の形で決裂。猪木イズム全開の張り手一発”クビ宣告”と上達した英語での罵倒…過去イチ険悪な仲間割れだが、ファンからは予想に反し「決裂そんなに悲しくないな」「ストーリーが出