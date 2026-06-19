東京都江東区の都現代美術館で開催中の「エリック・カール展はじまりは、はらぺこあおむし」（読売新聞社など主催）の来場者が１９日、１０万人を突破し、節目の来場者に記念品が送られた。開幕から４８日目。１０万人目の来場者は、横浜市の看護師の女性。ＳＮＳで同展を知って友人の会社員男性（２６）を誘って訪れた。「子供の頃、絵本のページの穴におもちゃのあおむしを通して遊んでいた。展示を見て、絵本を作る技法が