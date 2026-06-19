ユーチューバー・ぷろたん（36）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。格闘家・朝倉未来（33）から“絶縁”を宣言された件について言及し、騒動を謝罪した。朝倉は「ぷろたんとは二度とコラボしません今までありがとう」とスレッズで投稿。ぷろたんは格闘家・皇治の自宅を訪問する企画をアップ。皇治が朝倉の容姿をいじるシーンなどがあったが、それにぷろたんが大笑いしている様子が映っており、物議を醸していた。