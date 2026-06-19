ウクライナによるドローン攻撃を受け、製油所から炎を伴う激しい煙が立ち上った＝18日、モスクワ/Reuters（CNN）被害の知らせは間違いなく、外界から最も隔絶された地下壕（ごう）の中にも届いたはずだ。ロシアのプーチン大統領はこれまで、悪化の一途をたどるウクライナ侵攻の現実から自らを隔離していると非難されてきた。しかし、首都モスクワの空を捉えた18日の衝撃的な映像は、クレムリン（ロシア大統領府）のトップを囲む分