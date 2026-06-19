７人組ボーイズグループ・ＮＡＺＥが１９日、都内でショーケースイベントを行った。日本出身２人、韓国出身４人、タイ出身１人の７人で構成されたグループで１月期のＴＢＳ系ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」で本人役で出演し、話題になった。５月にミニアルバム「ＮＡＺＥ」で韓国デビューし、今回は日本デビューを前に初のショーケースでファンへのお披露目となった。ステージではアルバムのリード曲「ＰｅｏｐｌｅＴａ