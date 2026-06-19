試合前から漂うのは、勝算よりも重い諦めムードだ。オリオールズは１９日（日本時間２０日）から敵地ロサンゼルスでドジャースとの３連戦に臨む。だが、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は、低調なオリオールズ打線にとって、ドジャースタジアムで状況が好転する可能性は低いと悲観的に伝えた。オリオールズは３５勝４１敗で、敵地では１３勝２２敗と大きく負け越し。直近５試合は１勝４敗で計