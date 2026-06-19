「夢を叶えられなくても、叶える努力をしてほしい」タレントの藤本美貴が、お笑い芸人と結婚した28歳女性のお悩みに答えた――。藤本美貴○「彼が売れる保証もない」「式を挙げられる未来が見えない」9日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、「5年ほど交際していた彼と入籍した」という相談者のお悩みを紹介。お笑い芸人だという夫は、「配信で生活している」そうで、「配信を自宅で行うため、私は