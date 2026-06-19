関西テレビ・岡宏幸社長は１９日、同社内で株主総会後に「２０２６年新年社長記者会見」を行い、７月２０日午後１０時からレギュラー放送予定のドラマ「ＧＴＯ」（フジテレビ系全国ネット）に触れた。同作は、漫画家・藤沢とおる氏による漫画「ＧＴＯ」原作の学園ドラマ。元暴走族の高校教師・鬼塚英吉が破天荒な行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく。１９９８年夏に俳優・反町隆史が主役の鬼塚英吉役でドラ