タレントの三田寛子が１９日、ＴＢＳ系「ひるおび」に出演し、この日の午前中に東京・北区の小学校で発生した火災について言及した。この日の午前１１時、東京・北区滝野川にある滝野川第三小学校の４階の音楽室から出火し、逃げ遅れた１０人がケガをした。悲痛な表情を浮かべた三田は「お見舞い申し上げます。そしてケガをしたみなさんが１日も早く治ることを…」と切り出す。続けて「そしてやっぱり速報で見たときの黒煙