俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の本編映像が19日、公開された。映画『マジカル・シークレット・ツアー』今回公開されたのは、和歌子(有村)が金密輸に手を染めるスリリングなシーンを集めた場面写真と、夫・高志(塩野瑛久)の元上司である田ノ上(斎藤工)の高級車を奪って、逃走している和歌子の姿を捉えた本編映像。夫・高志(塩野)の横領と解雇を知り、多額の借金返済のために金密輸