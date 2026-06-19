【モデルプレス＝2026/06/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、9月16日にグループ初となる1st Mini Albumをリリースすることが決定した。【写真】M!LK、サプライズ発表された瞬間のリアルな表情◆M!LK、グループ初1stミニアルバムリリース決定6月19日、LINE CUBE SHIBUYAで開催された「み！るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜」のステージ上で、M!LKが1st Mini Albumのリリースをファンに向けてサプライズ発表した