歌手の小柳ルミ子(73)が18日、自身のインスタグラムを更新。高級外車＆黒レザーのスタイリッシュなカットを公開した。 【写真】「まるでポスター」車もモデルもカッコいい 「私の愛するメッシも大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました」とつづり、装飾の施された上下黒皮のファッションで黒いマセラティのボンネットに腰掛けている姿などを披露した。 ド派手な衣装については、「久し振りのルミコ