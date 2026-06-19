モデルの安座間美優(39)が19日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの思い出ショットを公開した。 【写真】足長～い！ さすがのスレンダー美ボディ 「Hawaiiへ行ってきました」とつづり、動物園で愛息を抱きながらゾウを眺める後ろ姿やタイル画の前でのポーズ、アイスを手にした街角スナップ、芝生で子どもと戯れる様子などを投稿。「特に何をすると決めるわけでもなくただただ毎日のんびりと贅沢な