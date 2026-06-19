M!LK 5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが19日、9月16日にグループ初となる1st Mini Albumをリリースすることを発表した。本日（6月19日）LINE CUBE SHIBUYAで開催された「み！るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜」のステージ上で、M!LKが1st Mini Albumのリリースをファンに向けてサプライズ発表した。メジャー8thシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」以来、約7ヶ月ぶりのCDリリースにして、グル