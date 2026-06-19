自国開催のW杯で起きた、目を疑うような悪夢サッカーの歴史には、時に現実とは思えないほど残酷な瞬間が刻まれる。1930年に創設され、4年に一度の世界一を決めるFIFAワールドカップ（W杯）。これまで数々のドラマを生んできた同大会だが、2014年のブラジル大会で起きた事件は群を抜いてショッキングだった。自国開催での優勝を宿命づけられていた「サッカー王国」が、準決勝でドイツ相手に喫した1-7の歴史的惨敗。母国ファンが涙