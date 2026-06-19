ニューヨークのタイムズ・スクエアで現地時間6月11日に放映された日本サッカー協会（JFA）は現地時間6月11日、ニューヨークのタイムズ・スクエアにて、日本代表の応援ムービーを放映したと発表した。ファンからも「すげえことになってる！」「カッコよくて感動」と反響を呼んでいる。今回の応援ムービー放映は、SNSやJFA公式アプリ、日本各地のメッセージスポットから集まった応援のチカラによるもの。対象となるSNS投稿へのい